مسرور بارزاني يبحث مع مسؤولة امريكية حل القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، مع نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل وضرورة حلها وفق الحقوق الدستورية.

وقالت رئاسة حكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "بارزاني استقبل نولاند والوفد المرافق لها، وجرى خلال اللقاء الذي حضرته السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، تبادل وجهات النظر إزاء آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية".

وأشارت إلى أن "الاجتماع تمحور حول ضرورة حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، إذ اتفقنا على أهمية احترام الحكومة الاتحادية للحقوق الدستورية للإقليم، وضرورة أن لا تعامل بغداد مواطني كوردستان على أنهم من الدرجة الثانية، وشددنا على ضرورة تعزيز دعائم النظام الاتحادي وإرساء المبادئ الديمقراطية وتثبيتها في العراق".

من جهتها، جددت نائب وزير الخارجية الأمريكي دعم بلادها لإقليم كوردستان وحقوقه المكفولة دستورياً في إطار العراق الاتحادي.

كما تناول الاجتماع "أهمية ترسيخ ثقافة التعايش المشترك والحرية الدينية، فضلاً عن حماية حقوق الإنسان وعموم المكونات في كوردستان".