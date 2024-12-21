مسرور بارزاني يبحث مع مرشح ترامب للأمن القومي تطورات المنطقة

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في اتصال هاتفي اليوم السبت، مع عضو الكونغرس مايكل والتز، الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مؤخراً مستشاراً لمجلس الأمن القومي، عدداً من القضايا المهمة.

وذكر بيان لحكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه خلال المكالمة الهاتفية، تناول الجانبان آخر المستجدات في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة عامة، وأكدا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب رئيس الحكومة عن تهانيه لعضو الكونغرس بمناسبة اختياره مستشاراً لمجلس الأمن القومي، مثنياً على خبرته الواسعة في الملفات الأمنية والقضايا ذات الصلة بالمنطقة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن نتائج الانتخابات الأخيرة في إقليم كوردستان والولايات المتحدة، وشددا على أهمية التغيير الديمقراطي وتعزيز التعاون والتنسيق الدولي المشترك في هذا السياق.

وخُصص جزء من المحادثات لمناقشة الدور المحوري الذي يضطلع إقليم كوردستان بوصفه شريكاً موثوقاً في المنطقة، إلى جانب التزامه بالقيم والأهداف المشتركة التي تعزز السلام والأمن. واتفق الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة للتغلب على التحديات والعقبات، بما يضمن إدامة الاستقرار في المنطقة.