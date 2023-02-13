مسرور بارزاني يبحث مع محمد بن زايد تعزيز العلاقات على جميع المستويات

شفق نيوز / بحث رئيس إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، مع رئيس دولة الامارات محمد بن زايد التنسيق والتعاون بين الجانبين على جميع المستويات.

وقالت حكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني التقى في مدينة دبي، اليوم الاثنين 13 شباط 2023، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

وأضاف البيان أن "اللقاء شهد تأكيداً متبادلاً على تعزيز العلاقات الراسخة بين إقليم كوردستان والإمارات، وتوطيد أطر التنسيق والتعاون بين الجانبين على الصعد كافة".

وكانت انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2023 في الإمارات بحضور رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وتعد هذه القمة أكبر تجمع حكومي من نوعه عالمياً، حيث يشارك في القمة 150 دولة، اعتباراً من 13 إلى 15 شباط في دبي، كما تجمع 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين.

وتضم القمة أكثر من 220 جلسة يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل.

كما تستضيف 22 منتدى عالمياً تركز على وضع سياسات واستراتيجيات وخطط مستقبلية تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور.

وتهدف القمة إلى استشراف مجموعة من الفرص والتوجهات والتحديات المستقبلية، وتسعى إلى وضع الحلول المبتكرة لها، وذلك عبر خطط استراتيجية تسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل.

من بين الحاضرين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يتحدث خلال جلسة حوارية عن أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية.

كما تأثرت مصر منذ 2022 بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، ما دفع القاهرة لخوض برنامج إصلاح مع صندوق النقد الدولي.

والقمة العالمية للحكومات هي حدث سنوي يقام في دبي منذ عام 2013، وتجمع القمة قادة في الحكومات لإجراء حوار عالمي حول السياسات الحكومية مع التركيز على قضايا المستقبل والابتكار التكنولوجي ومواضيع أخرى.