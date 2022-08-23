مسرور بارزاني يبحث مع محافظ إيراني التجارة والسياحة ومواجهة التغير المناخي

شفق نيوز / بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع محافظ أذربيجان الغربية الإيرانية تسهيل التبادل التجاري والجانب السياحي، فيما شدد الطرفان على التعاون لمواجهة آثار التغير المناخي وقلة المياه.

وقال بيان لرئاسة حكومة إقليم كوردستان، إن "مسرور بارزاني استقبل، اليوم الثلاثاء، محافظ أذربيجان الغربية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد صادق معتمديان".

وأضاف البيان أنه "جرى في اللقاء، الذي حضره القنصل العام الإيراني لدى أربيل نصر الله رشنودي، التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيما التبادل التجاري وتسهيل حركة المرور والسياحة على أساس المصالح المشتركة".

كذلك شهد اللقاء، بحث "أهمية التنسيق والتعاون بين الجانبين لمواجهة الآثار والتداعيات السلبية للتغير المناخي ومشكلة قلة المياه من خلال الوصول والاستخدام المشترك للموارد المائية بين الطرفين".