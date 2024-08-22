مسرور بارزاني يبحث مع قائد التحالف الدولي الجديد الاوضاع في العراق

شفق نيوز/ بحث مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان اليوم الخميس، مع القائد العام الجديد لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال كيفن ليهي الأوضاع في العراق وجهود محاربة تنظيم داعش.

وكتب بارزاني في تغريدة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ أنه استقبل الجنرال ليهي والوفد المرافق له، بحضور القنصل العام الأمريكي لدى إقليم كوردستان ستيف بيتنر.

وأضاف؛ أن "خلال الاجتماع، بحثنا الوضع العام في إقليم كوردستان والعراق وسوريا، كما ناقشنا الجهود المبذولة لمواجهة مخاطر داعش والإرهاب بصورة عامة".

وتابع "كذلك هنأنا القائد العام لقوات التحالف الدولي بمناسبة توليه منصبه الجديد، وأعربنا عن شكرنا وتقديرنا للدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة والتحالف الدولي لإقليم كوردستان".

من جانبه، شدد القائد العام لقوات التحالف الدولي على أهمية الشراكة، مشيراً إلى مكانة النضال المشترك بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.