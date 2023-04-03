مسرور بارزاني يبحث مع قائد التحالف الدولي اصلاحات البيشمركة

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الاثنين، مع قائد قوات التحالف الدولي مسار الإصلاحات في وزارة البيشمركة.

وكتب بارزاني على صفحته في موقع فيسبوك "استقبلنا اليوم القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا السيّد الجنرال ماثيو ماكفرلين، وتباحثنا في الاجتماع بشأن آخر المستجدات إزاء الوضع العام في العراق والمنطقة، كما ناقشنا مسار الإصلاحات في مفاصل وزارة البيشمركة".

وأضاف رئيس حكومة الاقليم؛ "شهد الاجتماع تأكيداً على أهمية مواصلة دعم قوات البيشمركة في مكافحة الإرهاب، وتعزيز العلاقة والتنسيق مع قوات التحالف الدولي".