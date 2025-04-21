مسرور بارزاني يبحث مع عدنان الزرفي الاستعداد للانتخابات التشريعية

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الإثنين، مع الأمين العام لحركة الوفاء العراقية عدنان الزرفي، الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة.

وقالت رئاسة الحكومة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأمين العام لحركة الوفاء العراقية النائب عدنان الزرفي".

وأضافت "شهد الاجتماع، بحث مجمل تطورات ومستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة مسار العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان".

وتابعت "كما تناول الجانبان الاستعدادات والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، والمقرر عقدها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري".