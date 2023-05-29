مسرور بارزاني يبحث مع طحنون بن زايد تعزيز العلاقات بين الإقليم والإمارات

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، مع الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان تعزيز العلاقات بين الإقليم والإمارات وتوسيع التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وقالت رئاسة حكومة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم الاثنين، الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، بحضور القنصل العام الإماراتي لدى الإقليم أحمد الظاهري".

وأضاف البيان أنه "جرى في اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات المتميزة والراسخة بين الإقليم والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى التأكيد على توسيع آفاق التنسيق والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات".