مسرور بارزاني يبحث مع سفيري إيطاليا وروسيا توطيد العلاقات وتشكيل حكومة الإقليم

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، على أهمية توطيد العلاقات بين الإقليم ودولتي إيطاليا وروسيا، وذلك في لقائين منفصلين مع سفيري الدولتين في العراق، الذين بحث معهما تشكيل حكومة الإقليم الجديدة.

وقال بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استقبلنا اليوم، سفير إيطاليا الجديد لدى العراق نيكولو فونتانا، وفي مستهل اللقاء، هنأنا سفير إيطاليا بمناسبة توليه منصبه، وأكدنا دعم حكومة إقليم كوردستان لكل الجهود التي تسهم في إنجاح مهمته".

ولفت بارزاني، إلى أنه "بحثنا خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وناقشنا أبرز المستجدات والتطورات في العراق وعموم المنطقة".

في حين جدد السفير الإيطالي، بحسب البيان، حرص بلاده على توطيد علاقاتها مع إقليم كوردستان في مختلف المجالات.

وبين بارزاني، كذلك أنه خلال المباحثات، اتفقنا على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة جديدة موحدة وقوية، تخدم جميع مواطني إقليم كوردستان دون تمييز، وتواجه التحديات.

وأشار بارزاني، في بيانه إلى استقباله سفير روسيا لدى العراق البروس كوتراشيف، حيث قدّم سفير روسيا التهاني لنا بنجاح انتخابات برلمان كوردستان وإعلان نتائجها، مشدداً على ضرورة تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة في الإقليم بأقرب وقت.

وأوضح بارزاني، أنه "خلال الاجتماع، بحثنا سبل تعزيز العلاقات بين روسيا الاتحادية وإقليم كوردستان، وآخر المستجدات والتطورات بشأن الوضع المتأزم في سوريا".