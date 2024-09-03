مسرور بارزاني يبحث مع سفيريّ الاتحاد الأوروبي والهند تعزيز العلاقات ومكافحة الفساد

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مع سفير الاتحاد الأوروبي في العراق توماس سيلر، يوم الثلاثاء، تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين وإصلاحات حكومة الإقليم في مختلف المجالات المالية، فيما أكد على ضرورة تطوير العلاقات مع الهند.

وجاء في بيان لحكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل اليوم سفير الاتحاد الأوروبي في العراق توماس سيلر، وعقد اجتماعاً معه بحضور مسؤول مكتب الاتحاد الأوروبي في أربيل رادو بوتوم، جرى تبادل الآراء بشأن تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأضاف البيان أن الجانبين تباحثا بشأن الإصلاحات التي تقوم بها التشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان في المجال المالي والنظم المصرفية ومكافحة الفساد والبيروقراطية ومنع هدر المال العام، لافتاً إلى أن آراء الجانبين كانت متطابقة بشأن أهمية تنمية التعاون والتنسيق من أجل مواجهة الإرهاب والتصدي له.

وفي السياق، استقبل بارزاني سفير جمهورية الهند لدى العراق براشانت بيساي، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وقال بارزاني "أعربنا عن تقديرنا للجهود التي بذلها السفير في تعزيز العلاقات الثنائية، متمنين له التوفيق والنجاح في مسيرته الدبلوماسية المستقبلية".

بدوره شكر السفير الهندي حكومة إقليم كوردستان على التعاون والتنسيق الذي حظي به خلال فترة عمله، كما شدد على أهمية تعزيز العلاقات بين بلاده وإقليم كوردستان.