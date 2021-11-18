مسرور بارزاني يبحث مع رئيس وزراء بولندا أوضاع المهاجرين الكورد على الحدود

شفق نيوز / تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء يوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، جرى خلاله التباحث حول وضع المهاجرين، على الحدود البيلاروسية والبولندية.

وأعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، خلال الاتصال، كما ورد في بيان لوكالة شفق نيوز، عن قلقه العميق إزاء "الوضع العصيب الذي يمر به مهاجرو إقليم كوردستان والذين من بينهم أطفال، على الحدود البيلاروسية البولندية".

وجدد رئيس الحكومة، استعداد إقليم كوردستان لمساعدة المهاجرين وتحسين وضعهم والحفاظ على سلامتهم"، معبّراً في الوقت نفسه عن أسفه لـ"وقوع المهاجرين ضحايا على أيدي المتاجرين بالبشر والمهربين والنزاع بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي، رغم أن إقليم كوردستان الآن ملاذ آمن لنحو مليون نازح ولاجئ".

وبحسب البيان، ناقش بارزاني، ورئيس الوزراء البولندي سبل معالجة مشكلة المهاجرين، واتفقا على أن المهاجرين الكورد هناك، تم خداعهم من قبل المهربين وتجار البشر ووقعوا ضحية للجريمة المنظمة".

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء البولندي بالإجراءات التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان ضد المجرمين الذين يتاجرون بالبشر، فضلاً عن عمليات التفتيش الصارمة والتدابير اللازمة في المطارات والمنافذ الحدودية في إقليم كوردستان لاعتقال مرتكبي تلك الأعمال غير القانونية.

ووفق البيان، تباحث الجانبان، سبل "التنسيق مع الحكومة الاتحادية في بغداد والشركاء الآخرين لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين والمقرر اليوم وصول أولى رحلاتهم إلى بغداد وأربيل".

وأعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، عن سعادته بتشكيل فريق فني مشترك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع شبكات الاتجار بالبشر وتفكيكها، مشدداً على ضرورة أن تقوم بيلاروس وبولندا والاتحاد الأوروبي بواجبهم الدولي لـ"السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بإيصال المساعدات الفورية لإغاثة المهاجرين".