مسرور بارزاني يبحث مع السفير الكويتي تقوية العلاقات الثنائية وفرص تعزيز الاستثمار

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، مع سفير الكويت لدى العراق طارق عبدالله الفرج والوفد المرافق له تطوير العلاقات الثنائية وفرص تعزيز الاستثمار الكويتي في الإقليم.

وجاء في بيان برئاسة حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل، يوم الخميس، سفير الكويت لدى العراق طارق عبدالله الفرج، بحضور القنصل العام لدولة الكويت في إقليم كوردستان عثمان الداوود، مؤكدا على أهمية تعزيز علاقات الصداقة بين إقليم كوردستان ودولة الكويت اللذين لديهما تاريخ مشترك في محاربة القمع والدكتاتورية.

واشار البيان الى ان السفير الكويتي شدد على إن الحكومة الكويتية تحترم دور ومكانة إقليم كوردستان، مؤكدا رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية.

واشار البيان إلى أنه في محور آخر من اللقاء، تم تبادل وجهات النظر حول فرص تعزيز الاستثمار الكويتي في إقليم كوردستان في مختلف المجالات.