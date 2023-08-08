مسرور بارزاني يبحث مع السفير البريطاني اصلاحات حكومة كوردستان وانتخابات برلمان الاقليم

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء، الإصلاحات الحكومية وانتخابات برلمان كوردستان مع السفير البريطاني لدى العراق.

وكتب بارزاني على صفحته في موقع فيسبوك؛ "استقبلنا اليوم، السفير البريطاني الجديد لدى العراق السيّد ستيفن هيتشن، إذ هنأنا السفير البريطاني بمناسبة توليه منصبه الجديد، وعبّرنا عن تمنياتنا له بالتوفيق والنجاح في مهمته، وأكدنا دعم حكومة إقليم كوردستان واستعدادها التام للتعاون معه، بهدف الارتقاء بالعلاقات التاريخية بين إقليم كوردستان وبريطانيا".

من جانبه، أشار السفير البريطاني إلى أنه مطلّع وعلى دراية تامة بمدى نضالات شعب كوردستان وحجم تضحياته، من أجل نيل حقوقه المشروعة، كما أبدى استعداد بلاده لتوطيد آفاق العلاقات مع إقليم كوردستان.

واشار بارزاني إلى أن "الإصلاحات التي شرعت بها التشكيلة الوزارية التاسعة، ولا سيّما الإصلاحات في مفاصل وزارة البيشمركة، وأهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بما يضمن الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية للإقليم، وضرورة إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المحدد، محوراً آخر من الاجتماع الذي حضرته القنصل العام البريطانية لدى إقليم كوردستان السيّدة روزي كيف".