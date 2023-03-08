مسرور بارزاني يبحث مع السفير الايطالي انتخابات كوردستان: لا يجب تأجيلها

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، مع السفير الايطالي لدى العراق اجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم، فيما جدد بارزاني تأكيده على "عدم تأجيلها أو تأخيرها".

وقال بيان لرئاسة حكومة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتزيو غريغانتي، وجرى، في الاجتماع الذي حضره القنصل الإيطالي لدى أربيل ميكيلي كاميروته، بحث آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وإيطاليا".

وأضاف البيان أن "المحور الرئيسي للاجتماع، التباحث بشأن أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية"، وبهذا الصدد "جدد رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة إجرائها في وقت مناسب من العام الجاري، وعدم تأجيلها أو تأخيرها أكثر من ذلك".

وأشاد السفير الإيطالي "بالإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان فيما يخص تقديم الخدمات العامة إلكترونياً، والعمل من أجل حماية حقوق الإنسان عموماً، وحقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها على وجه الخصوص".

وتابع البيان أن "في جزء آخر من الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التوصل إلى حل جذري للقضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية تحت مظلة الدستور".

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء، اجتماع مؤسستي الانتخابات للحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، للتباحث حول تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

وكان الحزبان قد عقدا في نهاية شهر شباط الماضي اجتماعا أكدا فيه توصلهما لتفاهم على إجراء الانتخابات العام الحالي، وانهما اتفقا على عقد لقاءات اخرى لاستكمال الصيغة النهائية لشكل الانتخابات بعد تجاوز بعض النقاط الخلافية في طريق الاتفاق.