مسرور بارزاني يبحث مع السفيرة الأمريكية ملفي الموازنة وكركوك

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، والوفد المرافق لها.

وتمحورت المباحثات بحسب بيان حكومي، بشأن الحقوق الدستورية والمالية لإقليم كوردستان في قانون الموازنة العامة الاتحادية، إذ أعرب رئيس الحكومة عن أسفه إزاء وجود أطراف تسعى إلى التعامل مع الإقليم بشكل غير عادل وخارج نطاق أحكام قانون الموازنة، على الرغم من أن الوفد التفاوضي للإقليم قدم للجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بيانات ومعلومات دقيقة مستندة إلى وثائق قانونية ودستورية.

واتفق الجانبان على أهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، تحت مظلة الدستور ومن خلال الحوار والمفاوضات.

وفي سياق آخر من الاجتماع، جرت مناقشة الأحداث الأخيرة في محافظة كركوك، مع التشديد على ضرورة تطبيع الأوضاع، وعودة مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والحفاظ على أمن المحافظة واستقرارها.