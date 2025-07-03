مسرور بارزاني يبحث مع الحسان حل الخلافات مع بغداد: ضرورة احترام كيان الإقليم

شفق نيوز – أربيل

بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، حل القضايا الخلافية مع بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وضرورة احترام كيان كوردستان الدستوري.

وقالت حكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة (يونامي)، محمد الحسّان".

وأضافت أن "الاجتماع استعرض مجمل مستجدات وتطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، وتمحور حول ضرورة احترام النظام الاتحادي والكيان الدستوري لإقليم كوردستان، وضمان الحقوق والمستحقات المالية لمواطنيه".

وبينت "جرى التأكيد على حتمية حلّ القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية استناداً إلى الدستور، فضلا عن تبادل التأكيد على أهمية صون الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان".