مسرور بارزاني يبحث تطوير العلاقات الصحية مع وزير اردني

شفق نيوز/ بحث رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، مع وزير الصحة الاردني فراس الهواري، يوم الاثنين، سبل تطوير العلاقات بين الجانبين في المجال الصحي.

وذكر بيان لرئاسة وزراء الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان "بارزاني استقبل اليوم في اربيل، وزير الصحة الاردني فراس الهواري، والذي نقل تحيات الملك الاردني عبد الله الثاني الى بارزاني.

واشار الجانبان في اللقاء الى العلاقة التاريخية والخاصة بين المملكة الاردنية الهاشمية واقليم كوردستان، اذ اكد بارزاني شكره للاردن والملك عبد الله الثاني على الدعم المستمر للاقليم.

وتابع ان المحور الاساسي للقاء كان سبل تطوير العلاقات بين اقليم كوردستان والاردن في المحال الصحي.