مسرور بارزاني وأمير قطر يبحثان آخر مستجدات وتطورات العراق والمنطقة

شفق نيوز/ ناقش رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وأميرة دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، يوم الإثنين، آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة.

وذكرت حكومة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مسرور بارزاني، التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك خلال لقاءاته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس".

وأضاف البيان، أن "اللقاء، تناول آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، كما تم التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ودولة قطر".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قد توجه يوم السبت الماضي، إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

ومنتدى دافوس هو منظمة غير حكومية لا تهدف للربح مقرها جنيف بسويسرا ويعدّ هذا المنتدى بمثابة المساحة تلاقى النخب من 1000 من ممثلى الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى من أمثال نستلة ونيكى ومايكروسوفت وبكتل، والقادة السياسيين بهدف النقاش في المشكلات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم وكيفية حلولها، ويعقد المنتدى اجتماعاته السنوية في دافوس "عاصمة مايكروسوفت" حيث يتم وضع مسودات لخطط ومشاريع اقتصادية مشتركة.