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مسرور بارزاني ووفد من التحالف الدولي يبحثان الإصلاحات في البيشمركة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-11T15:45:06+0000
مسرور بارزاني ووفد من التحالف الدولي يبحثان الإصلاحات في البيشمركة

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، وفداً من قوات التحالف الدولي برئاسة نائب مدير الفريق الاستشاري العسكري للتحالف في الإقليم الكولونيل تود بوروس، والذي زاره بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وجرى في اللقاء بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "التباحث حول الإصلاحات القائمة في وزارة البيشمركة، فضلاً عن أهمية دعمها في التصدي لتهديدات داعش"، وتم التأكيد على ضرورة "تعزيز التنسيق والتعاون بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة لإحلال الاستقرار في المنطقة".

ووجّه رئيس الحكومة، "شكره للتحالف على دعمه المستمر، وأعرب عن تمنياته للكولونيل بوروس النجاح والتوفيق في مهامه المستقبلية".

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