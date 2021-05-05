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مسرور بارزاني ووفد بريطاني يؤكدان على تفعيل التنسيق الأمني المشترك لردع داعش

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-05T11:27:01+0000
مسرور بارزاني ووفد بريطاني يؤكدان على تفعيل التنسيق الأمني المشترك لردع داعش

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، وفداً بريطانياً برئاسة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المارشال سامي سامبسون.

وفي اللقاء، الذي حضره السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، جرى بحث آخر المستجدات في العراق والمنطقة، كذلك تمت مناقشة آفاق تعزيز العلاقات بين بريطانيا وإقليم كوردستان، وفقا لبيان صادر عن حكومة الإقليم.

وأكد الوفد البريطاني التزام بريطانيا والتحالف الدولي بدعم قوات البيشمركة لمواجهة تهديدات داعش، كما تم التأكيد على أهمية تفعيل التنسيق الأمني بين الجيش العراقي والبيشمركة، ولا سيما في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، للحد من تهديدات إرهابيي داعش وردعها.

وأشاد الوفد الزائر في الاجتماع بالإصلاحات التي تجريها حكومة إقليم كوردستان في وزارة البيشمركة.

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