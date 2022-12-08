مسرور بارزاني ووزير بريطاني يتفقان على تدعم حكومة الإقليم في إمدادات الغذاء العالمية والاستثمار في البنوك

شفق نيوز/ تحدث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في اتصال هاتفي، مساء اليوم الخميس 8 كانون الأول (ديسمبر) 2022، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد.

واتفق الجانبان على أهمية حماية الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان.

وأشار رئيس الحكومة إلى التطور الحاصل في العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة ولا سيّما في مجالات التعاون الأمني والتربية والتجارة والاستثمار. كذلك أشاد رئيس الحكومة بالمساعدة التقنية التي تقدمها المملكة المتحدة في التحول الإلكتروني المتعلق بالخدمات العامة والإصلاح الضريبي.

كما تطرق رئيس الحكومة إلى تصدير المنتجات والمحاصيل الزراعية من حلبجة وزاخو إلى الإمارات والدول الخليجية الأخرى.

واتفق الجانبان على أن بريطانيا يمكن أن تدعم حكومة الإقليم في مجال إمدادات الغذاء العالمية والاستثمار في البنوك.