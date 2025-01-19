مسرور بارزاني ومحمد بن زايد يبحثان توسيع آفاق التعاون لتحقيق التنمية والازدهار

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الأحد، مع رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، سبل توسيع آفاق التعاون بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التنمية والازدهار.

جاء ذلك خلال استقبال محمد بن زايد آل نهيان، مسرور بارزاني في قصر الشاطئ في أبو ظبي، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جوانب العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيق عامة، وإقليم كوردستان خاصة، وسبل توسيع آفاق التعاون بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين ويسهم في تحقيق تطلعاتهما نحو التنمية والازدهار.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.