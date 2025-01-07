رئيس حكومة كوردستان يبحث مع اردوغان وفيدان مستجدات الأوضاع

شفق ينوز/ اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، في القصر الرئاسي بأنقرة ضمن زيارته الرسمية إلى تركيا.

وقالت حكومة الاقليم في بيان، ولاد الى وكالة شفق نيوز، إن الطرفين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وتركيا، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة العراقية والتطورات في المنطقة، خاصة الوضع في سوريا.

وأكد الجانبان على ضرورة حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية استنادًا إلى الدستور، والعمل على إزالة العقبات التي تعترض تصدير نفط الإقليم.

واتفق الطرفان أيضًا على أهمية استتباب الأمن والسلام في سوريا، وحماية حقوق جميع مكوناتها.

وفي اطار زيارته الرسمية الى تركيا، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ضمن زيارته الرسمية إلى الجمهورية التركية.

وناقش الاجتماع، وفق بيان رسمي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وتركيا، إلى جانب بحث آخر مستجدات الأوضاع العامة في العراق والمنطقة.

وقال مسرور بارزاني في بيان، بحثنا خلال الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا، كما ناقشا آخر مستجدات الأوضاع العامة في العراق والمنطقة.

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تهدف إلى بحث جملة من القضايا المهمة.