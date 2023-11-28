مسرور بارزاني: وفد حكومة الإقليم يجري مباحثات ببغداد لحل مسألة الموازنة والرواتب والنفط

شفق نيوز/ أكد رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، أن وفد حكومة الإقليم الذي يجري زيارة الى العاصمة بغداد يخوض مباحثات لإيجاد حل جذري للخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد والمتمثلة بمسألة الموازنة، والرواتب، واستئناف صادرات نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها على هامش تدشين مصنع "فان ستيل" لحديد التسليح في محافظة أربيل والذي يُعد الأكبر من نوعه على مستوى الإقليم وباقي انحاء العراق كافة.

وقال مسرور بارزاني في كلمته، "نأمل أن يكون الوضع في إقليم كوردستان، والعراق والمنطقة آمناً ومستقراً، وأن تُحِّل الخلافات بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية بشكل ٍ جذري، من اجل ان نستمر بمواصلة برنامجنا الحكومي في الإعمار وإعادة تأهيل البُنى التحتية الاقتصادية".

وأضاف أن "إقليم كوردستان والعراق عامةً كان بوضع صعب للغاية بسبب الحروب والصراعات المتتالية، وبسبب سوء استخدام السلطة، وكان شعبه يعيش وسط انعدام الاستقرار، والخوف، والفقر المدقع، والدمار".

وأردف مسرور بارزاني بالقول "حان الوقت اليوم لنأخذ العبر من التجارب الماضية، وأن نساعد وندعم بعضنا البعض ضمن إطار خدمة مواطنينا، وبناء بلادنا التي تحتاج الى سنوات طوال من العمل المستمر من اجل ان نصل الى مصاف الدول المتقدمة"، مشددا أن "هذا هو الحل الوحيد في تحقيق السلم، والاستقرار، والحل الجذري للخلافات والتي إذا ما كانت هناك نية حقيقية لحلها، فإن السبل في هذا المجال كثيرة".

كما أشار إلى أن "وفد حكومة اقليم كوردستان ومن اجل حلِّ مجموعة من المشاكل مع الحكومة الاتحادية التي ما تزال عالقةً يتواجد في العاصمة بغداد حالياً لإيجاد حل ايجابي وملائم خاصة لمواضيع الموازنة، وتأخر تمويل رواتب شعب إقليم كوردستان".

وأوضح أنه "يوم أمس كان لأعضاء الوفد مناقشات مثمرة، واليوم سيكملون تلك المناقشات لتأمين الرواتب بشكل أساس لكيلا يدفع شعب كوردستان ضريبة الأخطاء التي للأسف تم التعامل مع من يتقاضون تلك الرواتب بشكل غير مناسب، وكذلك من جانب آخر حلّ موضوع النفط، والذي نحتاج فيه الى طرح مشروع قانون للنفط والغاز اتحادي متطور يستند على الدستور الدائم لكي نتمكن مرة اخرى من إنتاج النفط واستئناف تصديره، والذي سيكون مكسباً ليس لكوردستان فحسب بل لجميع الشعب العراقي".

وتابع بالقول "نأمل بأن نتوصل إلى تفاهم مشترك، وأن نقوم بأشياء كثيرة أفضل"، مضيفا "اعتقد ان ما هو أمامنا والمشتركات التي بيننا أكثر بكثير من الخلافات والمشاكل الموجودة، و يتعين أن نفكر جميعا بالمصالح العليا للشعب، وأن يعيش برفاهية، وان نضعه في مقدمة برامجنا".

واختتم رئيس حكومة الإقليم قائلا: نأمل مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والحكومة الاتحادية التي يرأسها، و وزراء التشكيلة الحالية بأن نعمل أكثر في شتى المجالات والقطاعات، وأن نتمكن من أن نأخذ البلاد الى مرحلة افضل و اكثر تقدما".