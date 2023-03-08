مسرور بارزاني وفائق زيدان يؤكدان وجود فرصة مواتية لحل خلافات بغداد واربيل

شفق نيوز/ اتفق رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، يوم الاربعاء، على ان الفرصة مواتية لحل الاشكالات بين بغداد واربيل استناداً إلى الدستور.

وذكر بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل اليوم في مدينة أربيل، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وشهد الاجتماع بحث آخر المستجدات والتطورات إزاء الوضع العام في العراق، إلى جانب مناقشة الخطوات المتخذة لإعداد مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية العليا، والنفط والغاز.

واتفق الجانبان على وجود فرصة إيجابية ومواتية لحل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، استناداً إلى أحكام الدستور.