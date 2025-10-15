مسرور بارزاني ورئيس المخابرات العراقي يؤكدان على التعاون المشترك لحفظ الأمن

شفق نيوز - أربيل

أكد كل من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني الاتحادي حميد الشطري، اليوم الأربعاء، على التعاون والتنسيق المشترك بين اربيل وبغداد بما يحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم، أن مسرور بارزاني استقبل الشطري، وجرى خلال اللقاء بحث الوضع العام والمستجدات الأمنية في العراق، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وبما يصون الأمن والاستقرار.

ووفقا للبيان، وفي محور آخر من المباحثات، جرى تبادل وجهات النظر بشأن الاستعدادات للانتخابات النيابية، حيث أعرب الجانبان عن أملهما في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات العامة في العراق، فضلاً عن حل المشكلات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حلاً جذرياً قائماً على احترام الدستور والاتفاقات المبرمة.