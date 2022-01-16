مسرور بارزاني وريتشاردسون يدعوان لحكومة عراقية تعمل على حل المشاكل بين بغداد وأربيل

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، والسفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، يوم الأحد، أهمية تشكيل حكومة عراقية تعمل على حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور.

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني للسفير البريطاني في لقاء حضره القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان ديفيد هانت بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء "التباحث حول آخر المستجدات والتطورات في العراق ما بعد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب والجهود المبذولة لتشكيل حكومة عراقية جديدة".

وأكد الجانبان على "أهمية تشكيل حكومة تخدم جميع المواطنين والمكونات العراقية، وتعمل على حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور".

وفي جانب آخر من الاجتماع، تم "التطرق إلى قضية المهاجرين مع الإشارة إلى ضرورة التنسيق بين المؤسسات المعنية التابعة لحكومة إقليم كوردستان والحكومة البريطانية، ولا سيما في مكافحة الجريمة المنظمة ووضع حد للهجرة غير الشرعية".

كذلك تناول الجانبان، الإصلاحات التي تجريها حكومة الإقليم، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبالأخص في مجال الاستثمار.