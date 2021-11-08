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مسرور بارزاني ودبلوماسي إيراني يبحثان العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-08T14:06:24+0000
مسرور بارزاني ودبلوماسي إيراني يبحثان العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الإثنين، مع دبلوماسي إيراني العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية بين الإقليم وايران.

وذكر بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، وخلال اللقاء، الذي حضره القنصل الإيراني في أربيل نصر الله رشنودي، جرى التباحث حول تعزيز آفاق التعاون بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخصوصاً فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية والفرص الاستثمارية".

كذلك تناول الجانبان وفقاً للبيان "التطورات والمستجدات في المنطقة والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فضلاً عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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