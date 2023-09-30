مسرور بارزاني وبلاسخارت يؤكدان أهمية ضمان حقوق كوردستان الدستورية والمالية وإجراء الانتخابات بموعدها

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، على أهمية ضمان حقوق إقليم كوردستان الدستورية والمالية وإجراء الانتخابات بموعدها.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في أربيل عاصمة اقليم كوردستان، بحسب بيان لحكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى في الاجتماع، "بحث آخر التطورات والمستجدات بشأن الوضع العام في العراق، وأهمية ضمان الحقوق الدستورية والمالية لإقليم كوردستان".

وفي سياق آخر، تبادل الجانبان وجهات النظر إزاء الأوضاع في إقليم كوردستان، مع التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات برلمان كوردستان بموعدها المحدد في 25-02-2024.