مسرور بارزاني وبلاسخارت يبحثان حل المشاكل مع بغداد والقصف على كوردستان

شفق نيوز / بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، مع المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت إيجاد حل جذري للمشاكل بين بغداد واربيل بموجب الدستور والمنهاج الوزاري، فيما أكدا على ضرورة وضع حد للقصف والهجمات التي يتعرض لها الإقليم.

وقالت حكومة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم الخميس، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت".

وأضاف البيان أنه "جرى في اللقاء، بحث الوضع العام العراقي وآخر المستجدات والتطورات في المنطقة، بالإضافة إلى أهمية إيجاد حل جذري للمشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور والمنهاج الوزاري للحكومة الجديدة، كما شهد اللقاء تأكيداً متبادلاً على احترام سيادة أراضي العراق وإقليم كوردستان وحمايتها، ووضع حد للقصف والهجمات التي يتعرض لها إقليم كوردستان".

وتشهد مدن اقليم كوردستان هجمات وقصف متواصل من قبل القوات التركية والايرانية، فيما أكدت حكومة الاقليم وبشكل مستمر انها لا تشكل تهديدا لأحد ولا تسمح أن تكون ممرا لتهديد أي من جيران العراق، فيما طالبت المجتمع الدولي والحكومة العراقية باتخاذ مواقف جدية لوضع حد لهذه الهجمات.