مسرور بارزاني وبلاسخارات يحثان على دعم السوداني لحل خلافات أربيل وبغداد

شفق نيوز / شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الاثنين، على ضرورة تكاتف القوى السياسية كافة لإنجاح المنهاج الحكومي لمحمد شياع السوداني، بما يسهم في حل المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد على أساس الدستور.

جاء ذلك، خلال استقبال بارزاني، لمبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسخارت، في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان "التباحث حول الأوضاع السياسية الحالية في العراق بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني".

‏وأكد الجانبان، على ضرورة "تكاتف كل الجهات السياسية من أجل إنجاح المنهاج الحكومي بما يخدم جميع مكونات الشعب العراقي ويساهم في حل المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد على أساس الدستور".

‏وكان للإصلاحات في الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم وعملية تحويل المؤسسات الحكومية إلى النظام الإلكتروني، محورا آخر جرى التباحث حوله خلال اللقاء.