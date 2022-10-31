سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسرور بارزاني وبلاسخارات يحثان على دعم السوداني لحل خلافات أربيل وبغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-31T13:55:13+0000
مسرور بارزاني وبلاسخارات يحثان على دعم السوداني لحل خلافات أربيل وبغداد

شفق نيوز / شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الاثنين، على ضرورة تكاتف القوى السياسية كافة لإنجاح المنهاج الحكومي لمحمد شياع السوداني، بما يسهم في حل المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد على أساس الدستور.

جاء ذلك، خلال استقبال بارزاني، لمبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسخارت، في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان "التباحث حول الأوضاع السياسية الحالية في العراق بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني".

‏وأكد الجانبان، على ضرورة "تكاتف كل الجهات السياسية من أجل إنجاح المنهاج الحكومي بما يخدم جميع مكونات الشعب العراقي ويساهم في حل المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد على أساس الدستور".

‏وكان للإصلاحات في الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم وعملية تحويل المؤسسات الحكومية إلى النظام الإلكتروني، محورا آخر جرى التباحث حوله خلال اللقاء.

related

الرئيس الفرنسي يشكر إقليم كوردستان

Date: 2021-09-30 14:42:32
الرئيس الفرنسي يشكر إقليم كوردستان

مكتب بارزاني يكشف المستور عن كاتب وداعم تقرير "مفبرك"

Date: 2021-12-09 15:04:34
مكتب بارزاني يكشف المستور عن كاتب وداعم تقرير "مفبرك"

مسرور بارزاني: سلمنا آلاف الأدلة على جرائم داعش لـ"يونيتاد"

Date: 2021-11-03 13:32:35
مسرور بارزاني: سلمنا آلاف الأدلة على جرائم داعش لـ"يونيتاد"

حكومة كوردستان بمناسبة عيد "إيزي": مصرون على تطبيق اتفاقية سنجار

Date: 2021-12-16 15:51:29
حكومة كوردستان بمناسبة عيد "إيزي": مصرون على تطبيق اتفاقية سنجار

مسرور بارزاني لوزارة العدل: لا تتهاونوا في معاقبة المتاجرين بالمخدرات

Date: 2022-07-07 15:07:54
مسرور بارزاني لوزارة العدل: لا تتهاونوا في معاقبة المتاجرين بالمخدرات

مسرور بارزاني يبحث مع رئيس وزراء بولندا أوضاع المهاجرين الكورد على الحدود

Date: 2021-11-18 16:20:44
مسرور بارزاني يبحث مع رئيس وزراء بولندا أوضاع المهاجرين الكورد على الحدود

بارازني: داعش بات خطراً جدياً.. وزيرة فرنسية: هذا ما نأمله بالقريب العاجل

Date: 2020-08-27 18:43:02
بارازني: داعش بات خطراً جدياً.. وزيرة فرنسية: هذا ما نأمله بالقريب العاجل

مسرور بارزاني: نسعى لتوطيد العلاقات مع تركيا على أساس الاحترام وحسن الجوار

Date: 2021-09-26 13:47:05
مسرور بارزاني: نسعى لتوطيد العلاقات مع تركيا على أساس الاحترام وحسن الجوار