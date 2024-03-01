مسرور بارزاني وبريت ماكغورك يتفقان على تعزيز أمن إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ومنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، على أهمية تعزيز أمن واستقرار الإقليم وحماية كيانه الدستوري.

وذكر بيان لحكومة كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز اليوم الجمعة، أن بارزاني التقى (أمس الخميس) في البيت الأبيض بماكغورك، وتبادلا وجهات النظر بشأن آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

كما شهد الاجتماع اتفاقاً متبادلاً على أهمية تعزيز حماية أمن واستقرار إقليم كوردستان، وحماية الكيان الدستوري والفيدرالي للإقليم وصون حقوق مكوناته كافة.