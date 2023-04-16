مسرور بارزاني وامير الايزيديين يؤكدان ضرورة تنفيذ اتفاقية سنجار

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاحد، مع أمير الايزيديين حازم تحسين بك اوضاع الايزيديين ومنطقة سنجار بشكل خاص، وشدد الجانبان على أهمية تنفيذ اتفاقية سنجار لتطبيع الأوضاع في المنطقة وإعادة الإعمار وعودة النازحين اليها.

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل اليوم، الأمير حازم تحسين بك، وبحث معه أحوال الايزيديين وأوضاع منطقة سنجار بشكل خاص.

وجدد بارزاني التأكيد على دعم حكومته لحقوق ومطالب الايزيديين، مشددا على ضرورة تنفيذ اتفاقية سنجار وإخراج الميليشيات والمجاميع المسلحة غير القانونية وتطبيع أوضاع المنطقة من اجل اعادة اعمارها وعودة النازحين إلى أماكنهم فيها، بحسب البيان.

من جهته اعرب امير الايزيديين عن شكره وامتنانه للدعم المستمر الذي تقدمه حكومة اقليم كوردستان للايزيديين والتخفيف من آلامهم ومعاناتهم والياء الاهمية لدور الايزيديين في المؤسسات الحكومية في الاقليم.