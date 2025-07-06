حكومة اقليم كوردستان تواصل المحادثات مع بغداد بشأن الرواتب في الأيام المقبلة

شفق نيوز - اربيل

اتفق كل من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني على عدم إقحام ملف الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم بأية مشاكل وخلافات سياسية بين اربيل وبغداد.

جاء ذلك خلال لقاء مسرور بارزاني المشهداني الذي يزور اربيل حاليا، حيث جرى التباحث بشأن أهمية القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيّما مسألة الرواتب والمستحقات المالية لمتقاضي الرواتب في الإقليم، وفقا لبيان صادر عن حكومة الإقليم.

ووفقا للبيان فقد، اتفق الجانبان على وجوب تحييد ملف الرواتب وعدم إقحامه في أي مشاكل أو خلافات سياسية كي لا يقع موظفو إقليم كوردستان ضحية لتلك الخلافات، حيث تم التعامل مع مواطني الإقليم بصورة غير عادلة.

كما أكد الجانبان على ضرورة حل عاجل لمشكلة الرواتب، وضمان إرسال المستحقات المالية للإقليم. وفي هذا الصدد، ستتواصل المحادثات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لحل هذه المسألة في الأيام المقبلة.

على صعيد آخر، شهد الاجتماع تأكيداً على ضرورة احترام النظام الاتحادي في العراق وصون حقوق الكيان الدستوري لإقليم كوردستان.