مسرور بارزاني والكاظمي يبحثان التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مع رئيس الوزراء الاتحادي السابق، مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، التحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقبلة.

جاء ذلك، خلال استقبال مسرور بارزاني، للكاظمي في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان مجمل الأوضاع العامة في العراق والمنطقة، إلى جانب بحث التحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقبلة.

كما شهدت المباحثات، التشديد على ضرورة حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بما يضمن الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لمواطني الإقليم.