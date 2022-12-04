مسرور بارزاني والقنصل البريطاني يبحثان حل "مشاكل أربيل وبغداد" وحماية سيادة العراق

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، مع القنصل العام البريطاني لدى إقليم كوردستان ديفيد هانت، جملة ملفات بينها حل المشاكل بين أربيل وبغداد وحماية سيادة العراق.

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني للقنصل البريطاني بمناسبة انتهاء مهام عمله، وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وفي مستهل اللقاء، شكر رئيس الحكومة القنصل العام البريطاني على مهامه في تعزيز وتوطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة خلال فترة عمله، متمنياً له التوفيق في مهمته المستقبلية.

وأشار القنصل العام البريطاني إلى متانة العلاقات بين بلاده وإقليم كوردستان، ولا سيّما بعد زيارة رئيس الحكومة إلى بريطانيا في شهر نيسان من العام الجاري، والتي شكلت نقطة تحول في الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين.

كما عبّر القنصل العام البريطاني عن تقديره وامتنانه لما تقدمه الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان من تسهيل وتنسيق مع قنصلية بلاده.

كذلك تناول اللقاء، الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، وأهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى حماية أمن واستقرار وسيادة العراق وإقليم كوردستان، بحسب البيان.