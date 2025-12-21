مسرور بارزاني والسيسي يتفقان على ضرورة مواصلة الجهود لحفظ الأمن والاستقرار بالعراق والمنطقة

شفق نيوز - أربيل / القاهرة

أكد كل من رئيس اقليم كوردستان مسرور بارزاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السياسي، يوم الأحد، على ضرورة مواصلة الجهود الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة بأسرها.

جا ذلك في اجتماع جمع الجانبين في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة، وفقا لبيان صادر عن حكومة الإقليم.

وخلال اللقاء، أكد الرئيس المصري، استعداد بلاده الكامل لتوطيد العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

من جانبه، أشاد رئيس حكومة اقليم كوردستان العراق بدور مصر بقيادة الرئيس السيسي في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، مثمناً مواقف مصر الداعمة للتعايش السلمي.

كذلك شهد الاجتماع تأكيداً متبادلاً على أهمية تعزيز الروابط بين إقليم كوردستان ومصر في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاعي الاستثمار والتبادل التجاري، بما يخدم المصالح المشتركة.

كما اتفق الجانبان على ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون المشترك وتكثيف الجهود الرامية لحفظ الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة بوجه عام.