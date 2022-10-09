مسرور بارزاني والسفير التركي يبحثان جهود تشكيل الحكومة العراقية وإنهاء الانسداد السياسي

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، اليوم الأحد جهود تشكيل الحكومة العراقية وإنهاء الانسداد السياسي.

جاء ذلك خلال زيارة كوناي الى الرئيس بارزاني في مدينة اربيل عاصمة إقليم كوردستان بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واشار البيان الى ان "اللقاء شهد بحث الوضع العام في العراق، والجهود الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، وإنهاء الانسداد السياسي، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا، والتأكيد على الارتقاء بها، ولا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري".