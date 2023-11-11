مسرور بارزاني والسفير البريطاني يتفقان على أهمية تجنيب العراق ما تشهده المنطقة من حروب

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن.

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم، أن الاجتماع تناول، آخر المستجدات والتطورات بشأن الوضع السياسي والأمني في العراق والمنطقة، وحل القضايا الخلافية بين الإقليم والحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

كما اتفق الجانبان على أهمية حماية أمن العراق واستقراره، وتجنيبه ما تشهده المنطقة من حروب ونزاعات، وضمان سلامة قوات التحالف الدولي والسفارات والبعثات الدبلوماسية في البلاد، وفقا للبيان.

واختتم البيان أنه جرى في الاجتماع بحث ضرورة إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المحدد، والتطرق إلى الاستعدادات الجارية بهذا الصدد.

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة الموالية لإيران من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا والعراق بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في فلسطين.

ووصف نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان العراق في السابع من شهر تشرين الثاني الجاري، تعرض منشآت تضم قوات وعناصر أجنبية للقصف في العراق بـ" التطور الخطير".