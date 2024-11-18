مسرور بارزاني والحسان يؤكدان على ضرورة استمرار دور يونامي في العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، على ضرورة استمرار دور بعثة يونامي في سبيل المحافظة على الأمن والاستقرار في العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مسرور بارزاني استقبل اليوم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة يونامي محمد الحسان".

ولفت إلى أنه "خلال الاجتماع، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الأوضاع العامة في العراق والمنطقة، وأهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور".

وتابع: "في سياق آخر، جرى التأكيد على ضرورة استمرار دور بعثة يونامي في سبيل المحافظة على الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان".