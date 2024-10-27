مسرور بارزاني والاعرجي يتفقان على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين اربيل وبغداد لـ"مواجهة المخاطر"

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي.

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم، انه جرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات والتطورات بشأن الأوضاع العامة في العراق.

وهنأ مستشار الأمن القومي العراقي بنجاح انتخابات برلمان كوردستان في دورته السادسة.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لمواجهة المخاطر والتصدي للتهديدات الإرهابية، بما يحفظ أمن واستقرار إقليم كوردستان والعراق عموماً.

وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وصل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي صباح اليوم إلى أربيل عاصمة اقليم كوردستان و استقبله فور وصوله وزير داخلية الاقليم ريبر أحمد.