مسرور بارزاني: هناك فرصة جديدة أمام الحكومة الاتحادية لحل جذري للمشاكل مع الإقليم

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، وفداً من الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب مارك تاكانو وعضوية كل من: أليسا سلوتكين وكولين أولريد وكاتي بوتر، بحضور السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي.

وقال بيان صادر عن حكومة الاقليم، إن الاجتماع شهد بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة وأهمية حماية سيادة وأمن واستقرار العراق وإقليم كوردستان.

وتطرق وفد الكونغرس إلى العلاقة المتينة والخاصة بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، وأكد باسم الكونغرس دعمه لإقليم كوردستان باعتباره تجربة ديمقراطية ناجحة في العراق، كذلك أشاد بالحرية الدينية والتعايش السلمي بين مختلف مكونات إقليم كوردستان.

شدد رئيس الحكومة، على أن إقليم كوردستان سيظل دائماً عاملاً للاستقرار والأمن في العراق والمنطقة، كما أكد على أن هناك الآن فرصة جديدة أمام الحكومة الاتحادية لخدمة المكونات العراقية المختلفة وحل المشاكل مع إقليم كوردستان بشكل جذري استناداً إلى الدستور والمنهاج الوزاري الحكومي.

وتناول الاجتماع أيضاً الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، ولا سيّما العملية الإصلاحية الهادفة لتوحيد قوات البيشمركة وأهمية تضافر جهود الأطراف الكوردستانية وتوحدها دفاعاً عن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وفقا للبيان.