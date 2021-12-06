سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسرور بارزاني: هجمات داعش تهدف إلى إخلاء السكان وإحداث تغيير ديموغرافي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-06T09:54:26+0000
مسرور بارزاني: هجمات داعش تهدف إلى إخلاء السكان وإحداث تغيير ديموغرافي

شفق نيوز/ أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، مباحثات مع السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفاليه.

وأثناء اللقاء، الذي حضره القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان، اوليفييه ديكوتيني، جرى التباحث حول الوضع العام والعملية السياسية العراقية بعد الانتخابات النيابية والهجمات والاعتداءات التي يشنها إرهابيو داعش على المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، بحسب بيان لحكومة الإقليم.

وأشار رئيس الحكومة إلى أهمية تعزيز التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي والتحالف الدولي، لإنهاء هجمات إرهابيي داعش على سكان المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، خاصة أن جزءاً من الهجمات المستمرة على سكان تلك المناطق يهدف إلى إخلاء وإحداث تغيير ديموغرافي فيها.

وأكد السفير الفرنسي دعم بلاده لقوات البيشمركة في الحرب ضد داعش وتحقيق الاستقرار في المناطق التي تواجه تهديدات الإرهابيين.

هذا وتناول الجانبان أوضاع المهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا. وشكر السفير الفرنسي حكومة إقليم كوردستان على اتخاذها الإجراءات اللازمة لمنع الهجرة غير الشرعية وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين إلى إقليم كوردستان.

related

مسرور بارزاني يؤشر "تهديداً حقيقياً" لداعش ويوجه رسالة مستعجلة لبغداد

Date: 2021-12-03 08:56:22
مسرور بارزاني يؤشر "تهديداً حقيقياً" لداعش ويوجه رسالة مستعجلة لبغداد

مسرور بارزاني يدعو المجتمع الدولي لمساعدة العراق وكوردستان بردع الإرهاب

Date: 2019-11-30 11:36:56
مسرور بارزاني يدعو المجتمع الدولي لمساعدة العراق وكوردستان بردع الإرهاب

عناصر داعش يهاجمون قرية كوردية في مخمور والبيشمركة تتصدى لهم

Date: 2019-12-19 21:30:56
عناصر داعش يهاجمون قرية كوردية في مخمور والبيشمركة تتصدى لهم

رئيس حكومة الإقليم يعلن حالة التأهب بصفوف قوات البيشمركة

Date: 2021-11-28 08:28:13
رئيس حكومة الإقليم يعلن حالة التأهب بصفوف قوات البيشمركة

مسرور بارزاني لوفد أميركي: التصعيد بالمنطقة ليس من مصلحة أحد

Date: 2019-10-03 18:12:28
مسرور بارزاني لوفد أميركي: التصعيد بالمنطقة ليس من مصلحة أحد

اصابة ثلاثة عناصر بيشمركة بتعرض لداعش

Date: 2019-12-04 21:02:06
اصابة ثلاثة عناصر بيشمركة بتعرض لداعش

فيديو+ صور.. شفق نيوز تدخل "قرة سالم" بعد ساعات من هجوم دامٍ لتنظيم داعش

Date: 2021-12-06 10:26:34
فيديو+ صور.. شفق نيوز تدخل "قرة سالم" بعد ساعات من هجوم دامٍ لتنظيم داعش

مسرور بارزاني: الايزيديون جزء أصيل من الكورد وسنبذل كل المساعي لتقليل معاناتهم

Date: 2019-08-03 12:44:24
مسرور بارزاني: الايزيديون جزء أصيل من الكورد وسنبذل كل المساعي لتقليل معاناتهم