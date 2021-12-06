مسرور بارزاني: هجمات داعش تهدف إلى إخلاء السكان وإحداث تغيير ديموغرافي

شفق نيوز/ أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، مباحثات مع السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفاليه.

وأثناء اللقاء، الذي حضره القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان، اوليفييه ديكوتيني، جرى التباحث حول الوضع العام والعملية السياسية العراقية بعد الانتخابات النيابية والهجمات والاعتداءات التي يشنها إرهابيو داعش على المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، بحسب بيان لحكومة الإقليم.

وأشار رئيس الحكومة إلى أهمية تعزيز التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي والتحالف الدولي، لإنهاء هجمات إرهابيي داعش على سكان المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، خاصة أن جزءاً من الهجمات المستمرة على سكان تلك المناطق يهدف إلى إخلاء وإحداث تغيير ديموغرافي فيها.

وأكد السفير الفرنسي دعم بلاده لقوات البيشمركة في الحرب ضد داعش وتحقيق الاستقرار في المناطق التي تواجه تهديدات الإرهابيين.

هذا وتناول الجانبان أوضاع المهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا. وشكر السفير الفرنسي حكومة إقليم كوردستان على اتخاذها الإجراءات اللازمة لمنع الهجرة غير الشرعية وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين إلى إقليم كوردستان.