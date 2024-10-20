مسرور بارزاني: نأمل أن يصوت الشعب ويعاقب تلك الأطراف التي تحاول التلاعب بمصير كوردستان

شفق نيوز/ حثّ رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، المواطنين في الاقليم على التصويت في الاقتراع العام لانتخابات برلمان كوردستان بدورته السادسة.

وقال مسرور بارزاني في كلمة مقتضبة القاها عقب الادلاء بصوته في اربيل، "آمل أن يتوجه جميع المواطنين الذين لديهم حق التصويت إلى صناديق الاقتراع اليوم ويقرروا من يمثلهم وحكومتهم المستقبلية".

وأضاف أن العملية الانتخابية تجري في جو هادئ وبلا مشاكل"، مردفا بالقول: "آمل من شعب كوردستان ان يعاقب تلك الأطراف التي تحاول التلاعب بمصيره وحقوقه".