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مسرور بارزاني: نأمل أن تؤدي الجامعة العربية دورها الحيوي لحل المشاكل المتراكمة في العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-11T09:02:14+0000
مسرور بارزاني: نأمل أن تؤدي الجامعة العربية دورها الحيوي لحل المشاكل المتراكمة في العراق

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم أنه جرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الوضع العام في العراق، كما تم تسليط الضوء على علاقات إقليم كوردستان مع الدول العربية.

وأشار ابو الغيط إلى أن زيارته إلى إقليم كوردستان ما هي إلا رسالة يدعو فيها الدول العربية لتعزيز علاقاتها مع إقليم كوردستان في إطار العراق الاتحادي، ولا سيما في التبادل التجاري والاستثمار.

هذا وشكر رئيس الحكومة الأمين العام للجامعة العربية على دعمه، وأعرب عن أمله بأن تؤدي الجامعة العربية دورها الحيوي في سبيل حل المشاكل المتراكمة في العراق، كذلك أشار إلى أن إقليم كوردستان يتطلع إلى إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية.

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