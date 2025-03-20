مسرور بارزاني: نوروز ليس بداية سنة جديدة بل تذكير بعدم استمرار الظلم

شفق نيوز/ هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، بعيد نوروز، مؤكداً أنه ليس مجرد يوم لبداية سنة جديدة، بل هو تذكير بأن الظلم والاستبداد لن يستمر.

وقال بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه لسنوات عديدة، كان شباب وفتيات كوردستان يشعلون نار نوروز على قمم الجبال، ولكن منذ عامين، أصبح هذا الحدث يُقام رسميًا، حيث يقوم شباب وفتيات عقرة بإيقاد شعلة نوروز على تلك الجبال".

وتابع: "نوروزكم مبارك جميعًا، وهذا العام مميز جدًا بالنسبة لنا، لأنه عام مختلف تمامًا، فاليوم البيشمركة وحامي كوردستان، قائدنا ورئيسنا، فخامة الرئيس بارزاني، معنا هنا، فمرحبًا بكم وأهلاً وسهلاً، بالرئيس".

وختم بالقول: "نوروز ليس مجرد يوم لبداية سنة جديدة، بل هو تذكير بأن الظلم والاستبداد لن يستمرّا، وأن الشعوب والأمم التي تناضل من أجل الحرية ستصل إليها يومًا ما. وأملي أن يكون هذا اليوم بدايةً للسلام والتعايش والسعادة لجميع الشعوب، وخاصةً لشعبنا وأهلنا في هذه المنطقة".

وأوقدت محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان شعلة نوروز، إيذانا ببدء العام الكوردي الجديد، وإنطلاق الاحتفالات بهذا العيد، الذي يرتبط أيضا ببدء الربيع.

وجرى الاحتفال في قلعة أربيل التاريخية، وسط أجواء كرنفالية، حيث وضعت الشعلة أعلى القلعة، وتوجه حملة الشعلات عبر عجلات تجرها الخيول، وتم إيقادها على وقع الأغاني الفلكلورية الكوردية.

وأوقدت محافظات السليمانية وكركوك، قبل ساعات شعلة نوروز، وسط أجواء احتفالية، وعلى وقع الدبكات الكوردية، ووسط انتشار أمني لتأمين المحتفلين بهذه المناسبة.

ويعتبر عيد نوروز اليوم الأول للعام الشمس الكوردي الجديد، واليوم التاسع لشهر آذار/ مارس حسب التقويم اليوناني أو اليوم الحادي والعشرين من آذار/ مارس في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل مع النهار يحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً.