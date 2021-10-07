مسرور بارزاني: نسعى لإنجاز مشاريع تحفظ الأمن الغذائي وتطور باقي القطاعات بالإقليم

شفق نيوز/ ذكر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الخميس بأن حكومته تسعى إلى تنفيذ المشاريع التي تصب في حماية الأمن الغذائي، وتطور القطاعات المختلفة في الإقليم.

جاء ذلك في كلمة له على هامش مراسم وضع الحجر الأساس لمشروع صومعة "كلار" لخزن القمح في إدارة منطقة "كرميان".

وقال بارزاني خلال الكلمة، إن هذه المشاريع تحفظ الأمن الغذائي، وهي ستؤدي أيضا لتطوير باقي القطاعات، مردفا بالقول: نريد في المستقبل القريب ان ينهض إقليم كوردستان على قدميه.

وأشار إلى أن حكومته خصصت 126 مليار دينار لمدينة گرميان ومن بينها مشروع سايلو كلار، ونأمل أن ننجز المشاريع الخدمية في القريب العاجل.

ونوه بارزاني إلى أنه تم تخصيص 16 مليار دينار لتنفيذ 19 مشروعا آخر في إدارة منطقة گرميان.

بدوره قال وزير التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان كمال مسلم خلال مراسم إنه: على الرغم من الأزمة المالية التي خلفتها انخفاض أسعار النفط وأزمة كورونا والمشاكل المالية مع بغداد فلم نتوقف عن تنفيذ هذا المشروع ومشاريع أخرى، مردفا بالقول إن: مدينة گرميان مدينة زراعية وهذا المشروع ينعش حركة الزراعة فيها.

وأضاف أنه توجد في كوردستان ١٢ صومعة (سايلو) لخزن الحبوب، وضمن خطتنا تنفيذ مشاريع مماثلة أخرى في مناطق أخرى.

من جهته قال المشرف على إدارة گرميان جلال شيخ نوري في كلمة له ايضا إن: افتتاح سايلو كلار تم تنفيذه على ميزانية وزارة التجارة بكلفة مالية تبلغ أكثر من ٢١ مليار دينار، وهو سيسهم في حل مشكلات الفلاحين في حدود إدارة المنطقة.

وطالب المسؤول المحلي حكومة الاقليم بالشروع بتنفيذ المشاريع المتوقفة في الإدارة بسبب الأزمة المالية والبالغة ٥٨ مشروعاً.

وتابع شيخ نوري القول إن: مشروع السايلو سيفتح الباب لتشغيل مئات العاطلين عن العمل وسينعش الحركة الزراعية في إدارة گرميان.

اما رئيس الشركة المنفذة لمشروع سايلو كلار برهم ابراهيم فقد قال : تم تنفيذ السايلو بأعلى المواصفات ووفقا للمعايير العالمية.

ونوه إلى أنه تم تزويد السايلو بالأجهزة الحديث كافة، وتم تجهيزه بطاقة كهربائية تصل إلى 33 KV.