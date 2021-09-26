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مسرور بارزاني: نسعى لتوطيد العلاقات مع تركيا على أساس الاحترام وحسن الجوار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-26T13:47:05+0000
مسرور بارزاني: نسعى لتوطيد العلاقات مع تركيا على أساس الاحترام وحسن الجوار

شفق نيوز / أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، سعي الإقليم الدائم لتوطيد علاقاته الشاملة مع تركيا، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وحسن الجوار.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، لوزير التجارة التركي محمد موش، والوفد المرافق له في أربيل، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، جرى عقد اجتماع مع الوفد التجاري التركي الرفيع الذي ضم عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك.

وخلال الاجتماع، شدد بارزاني، على أهمية تعزيز آفاق العلاقات والتعاون والتنسيق مع تركيا باعتبارها "جارة مهمة لإقليم كوردستان والعراق وبوابة الإقليم إلى أوروبا والعالم"، مشيراً إلى أن "زيارة الوفد التجاري الكبير ستعزز العلاقة الراسخة التي تجمع بين إقليم كوردستان وتركيا".

وأكد أن "إقليم كوردستان يسعى دوماً إلى توطيد علاقاته الشاملة مع تركيا على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وحسن الجوار".

وسلط رئيس حكومة إقليم كوردستان، الضوء على "الإصلاحات التي شرعت بها الحكومة، موضحاً أن "إقليم كوردستان يولي أهمية بالغة إزاء عملية الاستثمار، وعلى هذا الأساس سيوفر كل التسهيلات اللازمة بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب من أجل الارتقاء بالأعمال الاستثمارية والتجارية".

من جانبه، أبدى وزير التجارة التركي رغبة بلاده في "توثيق العلاقات مع إقليم كوردستان في شتى المجالات، ولا سيما في الحركة التجارية والاستثمارات"، كما عبّر عن أمله أن "تزداد التعاملات التجارية والاستثمارية بين تركيا وإقليم كوردستان في المستقبل المنظور".

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