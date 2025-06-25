مسرور بارزاني: نسعى لتشكيل حكومة اغلبية في كوردستان ومستمرون بالحوار لتوزيع المناصب

شفق نيوز/ صرّح رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، بأن الحزبين الرئيسيين في الإقليم الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني يبذلان المساعي لتشكيل حكومة أغلبية جديدة في الإقليم.

وقال مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل، إنه "خلال الفترة الماضية بذلنا الجهود والمحاولات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم في وقت قريب، وأن يتم تشكيلها بالاغلبية، ونحاول ان يشترك فيها الاحزاب والاطراف السياسية الرئيسية في كوردستان".

وأضاف أنه توصلنا الى وضع برنامج الحكومة الجديدة مع الاتحاد الوطني ولدينا رؤية مشتركة في هذا المجال، ونحن مستمرون في الحوار بشأن مسألة توزيع المناصب"، مردفا بالقول، إنه "رغم تأخير تشكيل الحكومة الجديدة إلا أنه لم يحدث فراغ دستوري لغاية الان".

وتابع مسرور بارزاني القول إن "ابوابنا مفتوحة لكل الأطراف من أجل المشاركة في الحكومة الجديدة لاقليم كوردستان".