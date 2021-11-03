مسرور بارزاني: نرغب في تسويق منتجات الاقليم بالعراق كافة وتصديرها لبلدان الخارج

شفق نيوز/ جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الأربعاء رغبة حكومته بتسويق المنتجات المحلية في الإقليم في مناطق ومدن العراق كافة إضافة إلى تصدير لبلدان الخارج.

حديث بارزاني جاء في كلمة له القاها على هامش افتتاح معرض الزراعة والانتاج الحيواني الاول في اربيل برعاية وزارة الزراعة الاتحادية و زراعة اقليم كوردستان، وبمشاركة أكثر من 50 شركة محلية والذي يستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام.

وقال رئيس حكومة الإقليم في كلمته: نرغب في تسويق منتجاتنا المحلية في أسواق العراق كافة، ونبذل الجهود لتصديرها الى خارج البلاد أيضا، ونقدم جميع التسهيلات في هذا المجال.

وأكد على أن التنسيق مع وزارة الزراعة الاتحادية واقليم كوردستان أمر مهم، ودعم الوزارتين المزارعين في الاقليم والعراق هدفنا الرئيسي

وأضاف أن هذا المعرض فرصة لتطوير التجارة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية في الإقليم والعراق، مؤكدا على ضرورة تعدد مصادر الدخل في العراق والاقليم.