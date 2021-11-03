سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسرور بارزاني: نرغب في تسويق منتجات الاقليم بالعراق كافة وتصديرها لبلدان الخارج

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-03T07:43:10+0000
مسرور بارزاني: نرغب في تسويق منتجات الاقليم بالعراق كافة وتصديرها لبلدان الخارج

شفق نيوز/ جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الأربعاء رغبة حكومته بتسويق المنتجات المحلية في الإقليم في مناطق ومدن العراق كافة إضافة إلى تصدير لبلدان الخارج.

حديث بارزاني جاء في كلمة له القاها على هامش افتتاح معرض الزراعة والانتاج الحيواني الاول في اربيل برعاية وزارة الزراعة الاتحادية و زراعة اقليم كوردستان، وبمشاركة أكثر من 50 شركة محلية والذي يستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام.

وقال رئيس حكومة الإقليم في كلمته: نرغب في تسويق منتجاتنا المحلية في أسواق العراق كافة، ونبذل الجهود لتصديرها الى خارج البلاد أيضا، ونقدم جميع التسهيلات في هذا المجال.

وأكد على أن التنسيق مع وزارة الزراعة الاتحادية واقليم كوردستان أمر مهم، ودعم الوزارتين المزارعين في الاقليم والعراق هدفنا الرئيسي

وأضاف أن هذا المعرض فرصة لتطوير التجارة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية في الإقليم والعراق، مؤكدا على ضرورة تعدد مصادر الدخل في العراق والاقليم.

related

بارزاني يكشف تواصل داعش بالعراق وسوريا ويبدي رغبة بزيادة التنسيق مع بغداد

Date: 2020-02-23 16:18:55
بارزاني يكشف تواصل داعش بالعراق وسوريا ويبدي رغبة بزيادة التنسيق مع بغداد

مسرور بارزاني لامريكا: التوصل الى اتفاق شامل مع بغداد من مصلحة العراقيين جميعاً

Date: 2019-09-23 17:34:19
مسرور بارزاني لامريكا: التوصل الى اتفاق شامل مع بغداد من مصلحة العراقيين جميعاً

كوردستان: ننتظر من بغداد خطوات جدية لحسم المشاكل العالقة

Date: 2019-10-15 19:19:16
كوردستان: ننتظر من بغداد خطوات جدية لحسم المشاكل العالقة

مسرور بارزاني يدعو بغداد لفسح المجال أمام تسويق منتجات الإقليم في باقي المحافظات

Date: 2021-06-17 08:54:13
مسرور بارزاني يدعو بغداد لفسح المجال أمام تسويق منتجات الإقليم في باقي المحافظات

كوردستان وكندا تبحثان تطورات الأوضاع في العراق

Date: 2019-10-03 14:49:10
كوردستان وكندا تبحثان تطورات الأوضاع في العراق

مسرور بارزاني لوفد أميركي: التصعيد بالمنطقة ليس من مصلحة أحد

Date: 2019-10-03 18:12:28
مسرور بارزاني لوفد أميركي: التصعيد بالمنطقة ليس من مصلحة أحد

مسرور بارزاني يدعو المجتمع الدولي لمساعدة العراق وكوردستان بردع الإرهاب

Date: 2019-11-30 11:36:56
مسرور بارزاني يدعو المجتمع الدولي لمساعدة العراق وكوردستان بردع الإرهاب

بارزاني: تفشي كورونا ليس مشكلة صحية فحسب بل له تداعيات اقتصادية

Date: 2020-03-10 13:36:06
بارزاني: تفشي كورونا ليس مشكلة صحية فحسب بل له تداعيات اقتصادية